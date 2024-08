Die Europäische Union sei nach wie vor nicht in der Lage, eine realistische Einschätzung des Krieges in der Ukraine vorzunehmen, und in der Union grassiere nach wie vor eine „Kriegspsychose“, sagte Ungarns Außenminister am Donnerstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Auf einer Pressekonferenz nach einem informellen Treffen der EU-Außenminister beklagte Péter Szijjártó, dass die meisten Mitgliedstaaten der Meinung seien, die territoriale Ausdehnung des Krieges berge kein Eskalationsrisiko. Einige seiner Amtskollegen hätten sogar gesagt, es sei „ein Weg zum Frieden“, wenn die Ukraine westliche Waffen einsetzen dürfe, um Ziele in Russland zu treffen. Szijjártó sagte, dass aufgrund des Ausmaßes, in dem dies der Realität widerspreche, „wir zu dem Schluss kommen müssen, dass diese blinde Pro-Kriegs-Haltung und Pro-Kriegs-Psychose auch in den kommenden Monaten hier in Brüssel die Oberhand behalten wird“. Er sagte, mehrere Mitgliedsstaaten drängten die EU, weitere mehr als 6 Milliarden Euro aus der Europäischen Friedensfazilität für Waffenlieferungen bereitzustellen, und fügte hinzu, dass Ungarn „keinen einzigen Euro-Cent zur Freigabe beitragen wird, solange ungarische Unternehmen in der Ukraine diskriminiert werden“ und Maßnahmen in Kraft sind, die die Energiesicherheit Ungarns gefährden. Er sagte, es gebe auch zunehmenden Druck, die EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten auszuweiten und zu verlängern, aber Ungarn beteilige sich auch daran nicht.