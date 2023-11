Szijjártó: Regierung lehnt EU-Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin ab

Die Regierung lehnt die Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine durch die Europäische Union weiterhin ab und wird dies so lange tun, bis sichergestellt ist, dass die Ukraine „nie wieder mit erfundenen Anschuldigungen ein anderes ungarisches Unternehmen auf die Liste der Sponsoren des Krieges setzt“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Szijjártó sagte auf einer Pressekonferenz in der Pause eines EU-Außenministertreffens, es habe „enormen Druck“ auf Ungarn gegeben, einer weiteren Zahlung von 500 Millionen Euro aus der Europäischen Friedensfazilität für Waffenlieferungen an die Ukraine zuzustimmen. „Einige nannten [die ungarische Haltung] unfair, andere sagten, sie sei skandalös … aber ich habe meine EU-Kollegen gebeten, die Öffentlichkeit nicht in die Irre zu führen“, sagte er. „Das ist keine Unterstützung für die Ukraine. Diese 500 Millionen Euro würden den Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, als souveräne Länder Waffen dorthin zu liefern, helfen, einen Teil des Preises für diese Waffen zurückzubekommen“, sagte er. „Ungarn wird sich nicht an der Zahlung von 1.500 Millionen Euro beteiligen, solange die ukrainische Anti-Korruptionsbehörde nicht garantiert, dass ungarische Unternehmen … nicht aufgrund unbegründeter und manchmal lächerlicher Anschuldigungen auf der Liste der Sponsoren des Krieges landen“, sagte er.

In Bezug auf die EU-Kandidatur der Ukraine sagte Szijjártó, das Land sei „sehr weit davon entfernt, die Anforderungen zu erfüllen, und sogar von jeder Art von Fortschritt“. In der Frage der Minderheitenrechte, einer Priorität in der EU, habe die Ukraine Rückschritte gemacht, sagte er. „Uns liegen Berichte vor, wonach das ukrainische Bildungsministerium die Schulen angewiesen hat, dass Lehrer und Schüler auch in den Pausen die Amtssprache Ukrainisch verwenden sollen.“ Die Regierung sehe keinen Grund, die Kandidatur der Ukraine voranzutreiben, sagte er. „Außerdem sollte die Europäische Union den Frieden in Drittländer tragen, anstatt Krieg in den Block zu importieren“, sagte er. Szijjártó sagte, er erwarte zunehmenden Druck in dieser Frage. „Ich denke, es ist besonders zynisch von Seiten der Ukraine, dass sie offensichtlich nicht einmal versuchen, die für uns wichtigen Fragen zu lösen … Sie erwarten, dass die Ungarn unter dem wachsenden Druck nachgeben“, sagte er.