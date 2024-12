„Nicht einmal die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage können die kriegerische Stimmung in Brüssel dämpfen“, sagte der Außenminister am Montag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó postete seine Bemerkungen vor dem letzten Treffen seiner Amtskollegen der Europäischen Union in Brüssel in diesem Jahr und sagte, die Vorschläge auf der Tagesordnung für das Treffen spiegelten wider, dass „die Mehrheit immer noch nicht die neuen Realitäten sieht“. „Während eine Möglichkeit für einen Waffenstillstand und den Austausch von Kriegsgefangenen auf den Tisch gelegt wurde, wollen sie immer noch über 6 Milliarden Euro für Waffen an die Ukraine umverteilen“, sagte Szijjártó. „Sie drängen die Ukraine, 18-jährige Jungen an die Front zu schicken, und sanktionieren georgische Beamte, nur weil die georgischen Wähler es gewagt haben, eine souveräne Regierung zu wählen“, sagte Szijjártó. Der Minister sagte, er erwarte „einen großen Kampf“ bei dem Treffen, fügte aber hinzu, dass „die ungarische Regierung auf ihrer friedensfreundlichen Haltung beharrt: Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und nicht mehr Waffen“.