Weinleseradtour in der Weinregion Villány

Am 14. September starten Weinliebhaber und Radfahrer gemeinsam erlebnisreiche Radtouren durch das Villány Weinanbaugebiet, genießen die herbstlich gefärbte, traumhaft schöne Landschaft und entdecken die hübschen Weindörfer von Villány bis Siklós.

Unterwegs erwarten die Teilnehmer an sechs Stationen leckere Erfrischungen und Snacks sowie ein Mittagessen. Die Registration findet von 10 bis 11 Uhr an der Kellerei Gere Tamás és Zsolt Pincészete statt. Danach starten alle Teilnehmer im eigenen Tempo und in der selbst gewählten Reihenfolge die Tour entlang der Stationen. Die 18 km lange Strecke führt von Villány über Kisharsány und Nagytótfalu nach Siklós. An der Kellerei Gere Tamás és Zsolt Pincészete werden 1 dl Rosé, Weinschorle oder Limonade sowie Snacks mit Frischkäse und Salami angeboten.

Das Gasthaus Bocor in Kisharsány erwartet die Radler mit 1 dl Rosé, Rosé-Schorle oder Zitronenlimonade und mit Fladenbrot. Das Mittagessen – natürlich mit Wein – gibt es im Dorfhaus von Nagytótfalu. Die nächste Station ist das Weingut Ce-Ga in Siklós, das Wein oder ein Erfrischungsgetränk sowie Snacks anbietet.

In der Burg Siklós wird Villány REDy verkostet und im Hotel Castello & Thermalbad können die Teilnehmer kostenlos in den Pools des Spa entspannen. Die 25 km lange Strecke geht von Villány über Villánykövesd und Vokány nach Siklós. Auch hier erwarten sechs Stationen mit ähnlichen Angeboten die Teilnehmer. Anmeldungen und Tickets im Vorverkauf unter: https://villanyiborvidek.hu.