Französischer Sieg bei den 25. FAI-Ballon-Weltmeisterschaften in Szeged

Unter 120 Teilnehmern aus 31 Ländern gewann der Franzose Clement Seigeot die Goldmedaille bei den 25. FAI-Ballon-Weltmeisterschaften, die am Samstag im Nationaltheater von Szeged zu Ende gingen und prämiert wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der 25-jährige Pilot erzielte 15525 Punkte, wie die Website watchmefly.net, die die Ergebnisse des Wettbewerbs zusammenfasst, mitteilt. Den zweiten Platz belegte Tomasz Filus aus Polen, wo die nächste Weltmeisterschaft ausgerichtet wird, mit 14312 Punkten. Die Bronzemedaille ging an Joe Heartsill aus den Vereinigten Staaten mit 14183 Punkten. Von den ungarischen Fahrern erreichten Péter Molnár als 22., Szabolcs Garab als 49., Péter Nagy als 64. und Rita Becz als 92. die besten Platzierungen.

Zoltán Pálhegyi, der stellvertretende Wettbewerbsleiter, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass das Heißluftballonfahren eine stark wetterabhängige Sportart ist, so dass die Aufgaben, die während einer bestimmten Fahrt zu bewältigen sind, für die Rennen nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang in Abhängigkeit von den aktuellen Windverhältnissen ausgewählt werden.

Bei dem am Sonntag gestarteten Wettbewerb konnten aufgrund der wechselhaften Wetterbedingungen nur fünf der zehn möglichen Fahrten stattfinden, bei denen die Piloten 18 Aufgaben zu erfüllen hatten. Diese wurden von der Wettbewerbsleitung aus 21 Aufgaben in drei möglichen Dreiergruppen je nach Wetterlage ausgewählt. An der Weltmeisterschaft nahmen 120 Teams aus 31 Ländern teil, zu denen sich 12 Fiesta-Piloten gesellten, deren Hauptziel die Unterhaltung der Zuschauer war. Es waren Teams aus Australien, Kanada, Japan, China, Indien, Brasilien und den Vereinigten Staaten vertreten, und zum ersten Mal nahmen Piloten aus Kolumbien, Ägypten, Israel und Armenien teil.