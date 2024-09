Hochwasseralarm für Budapest ausgerufen

Aufgrund der Vorhersagen des nationalen Wasserstandsdienstes hat der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karacsony, eine Hochwasserwarnung zweiten Grades für alle Hochwasserschutzabschnitte der Donau in der Hauptstadt ausgegeben, teilte das Büro des Bürgermeisters am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das untere Donauufer werde voraussichtlich ab kommenden Montag für den Verkehr gesperrt, hieß es. Ab Freitag um Mitternacht werde das Parken in dem Gebiet verboten sein, hieß es weiter. Es wird erwartet, dass der Wasserstand der Donau in der zweiten Hälfte der nächsten Woche einen Höchststand von etwa 8 Metern erreichen wird, so die Erklärung.