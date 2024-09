Das Europäische Weinlieder-Festival bietet Programme in Pécs und Villány

Gesangsgruppen aus vier Ländern, mehrere Volkstanzgruppen und Orchester sowie der Volksmusikstar András Berecz werden zwischen dem 20. und 22. September beim 28. Europäischen Weinlieder-Festival in Pécs und Villány auftreten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben der Organisatoren, die der Nachrichtenagentur MTI vorliegen, werden bei der 13. Villányer Premium-Weinprobe und der zweiten Auflage des Weinlieder-Gesangswettbewerbs italienische, slowenische und österreichische Gesangsgruppen sowie der gastgebende Béla Bartók Männerchor auftreten. Außerdem treten die Pécser Symphonietta, das Zengő-Ensemble, das Misina-Volkstanzensemble, das Somogy-Orchester und das Pécser Ércbányász Konzertblasorchester auf. Stargäste des Festivals sind András Berecz, der mit dem Kossuth-Preis ausgezeichnete Sänger und Geschichtenerzähler, und Szabolcs Bognár, Baritonsänger.

Am ersten Festivaltag empfängt die Weinregion Villány die Künstler: Zunächst treten die Festivalbands in der Villányer Weinkellerreihe auf, später veranstalten die Teilnehmer ein Weinkellerkonzert. Am nächsten Tag kann das Pécser Publikum die teilnehmenden Ensembles bei einem Galakonzert im Kodály-Zentrum hören, gefolgt von der Pécser Symphonietta, dem Béla Bartók Männerchor und den kombinierten Männerchören sowie einem Auftritt von András Berecz. Vor dem Galakonzert findet im Foyer des Kodály-Zentrums die 13. Villányer Premium-Weinverkostung statt, bei der in diesem Jahr zehn renommierte Villányer Weinkellereien ihre Produkte vorstellen werden. Am Vormittag des letzten Festivaltages finden in den Dörfern des Villányer Weinbaugebiets Konzerte statt, und am Nachmittag gibt es auf dem Széchenyi-Platz in Pécs, wo das Festival des Weins und des Liedes stattfindet, den traditionellen Ernteumzug, Weinverkostungen, Weinlieder und Tänze. Weitere Einzelheiten und Informationen zu den Eintrittskarten finden Sie unter www.winesongfestival.hu.