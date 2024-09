Mehr als 20.000 Familien können mit Unterstützung des Solar-Plus-Programms bereits Solaranlagen installieren

Die Zahl der zulässigen Bewerbungen für die Ausschreibung zur Förderung der Installation moderner Solarsysteme hat 20.000 überschritten, teilte das Energieministerium (EM) am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die unterstützten Haushalte können mit insgesamt mehr als 82 Milliarden Forint an staatlichen Zuschüssen grüne Energie für den Eigenbedarf produzieren und speichern. Dank der Aufstockung des Budgets im Sommer helfe das beliebte Programm bereits jetzt rund einem Drittel mehr Haushalten bei ihren Investitionen als ursprünglich kalkuliert, so das Ministerium in einer Erklärung. Die Zukunft gehöre der grünen Energie, so das Ministerium. Ungarn ist führend bei der Erzeugung und Speicherung dieser Energie in Häusern, Fabriken und Autos.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Rahmen des Solarenergie-Plus-Programms bietet die Regierung Familien bis zu 5 Millionen Forint pro Immobilie für den Kauf und die Installation von Sonnenkollektoren und Energiespeichern. Die Verbesserungen werden die Selbstversorgung der Haushalte erhöhen und ihre Stromrechnungen senken. Durch die Speicherung und lokale Nutzung der erzeugten grünen Energie wird die Belastung des Stromnetzes verringert. Das Programm werde die Energiesouveränität Ungarns und die Sicherheit der heimischen Versorgung stärken, betonten sie. „Auf Initiative des Energieministeriums hat die Regierung das ursprüngliche Budget im Sommer um 30 Mrd. Forint auf 105,8 Mrd. Forint erhöht. Bisher haben die unterstützten Familien im Durchschnitt fast 4,1 Millionen Forint an staatlichen Mitteln für ihre Verbesserungen beantragt. Dank der starken Aufstockung des Budgets kann das Solarenergie-Plus-Programm zwei Drittel der Kosten für die Installation von mehr als 25.000 modernen Solarsystemen abdecken“, heißt es in der Erklärung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Anfang September waren in Ungarn mehr als 280.000 Solarstromanlagen für Haushalte in Betrieb. Das Solarenergie-Plus-Programm wird für ein weiteres Wachstum von Nutzen sein. Mit der Unterstützung des Programms wird die Zahl der kleinen Solaranlagen in absehbarer Zeit 300.000 erreichen. Ende 2010 waren in Ungarn weniger als 300 dieser Anlagen in Betrieb. Die Ausschreibung wird auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Ungarns Solarkapazität in diesem Jahr, wie schon in den letzten beiden Jahren, um „mehr als 1 Gigawatt steigt“, sagten sie.