Hauspreise in Ungarn steigen im August um 6,5 Prozent

Die Immobilienpreise in Ungarn stiegen im August im Jahresvergleich um 6,5 Prozent, nachdem sie im Juli um 6,4 Prozent gestiegen waren, wie die Website ingatlan.com am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Immobilienpreise im Komitat Pest stiegen im August nur um 3,2 Prozent, aber die Preise in der Region Nördliche Tiefebene, in der sich Debrecen, die zweitgrößte Stadt Ungarns, befindet, stiegen um 8,3 Prozent. Die Preise in West-Transdanubien stiegen um 8,1 Prozent und die Preise in der Hauptstadt um 7,8 Prozent. Laut ingatlan.com lagen die Preise für Wohnungen in Budapest in den ersten beiden Septemberwochen im Durchschnitt bei 1.060.000 Forint/m². In Debrecen betrugen die Preise durchschnittlich 833.000 Forint/m², während sie in Györ 793.000 Forint/m², in Veszprém 791.000 Forint/m², in Székesfehérvár 782.000 Forint/m² und in Szeged 771.000 Forint/m² betrugen.