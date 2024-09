Budapest: Mehrheit der Bewohner des 6. Bezirks stimmt für das Verbot von Privatunterkünften

Rund 54 Prozent der Bewohner des 6. Bezirks von Budapest im Stadtzentrum haben in einem zweiwöchigen Referendum, das am Sonntag endete, für ein Verbot der Unterbringung in Gastfamilien gestimmt, teilte die Stadtverwaltung am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Von den 6.083 abgegebenen Stimmen sprachen sich 3.265 für das Verbot aus, 2.818 waren dagegen, so der Stadtrat. Die Wahlbeteiligung lag mit 20,52 Prozent „weit über“ der Quote für ähnliche Abstimmungen. Infolgedessen wird der Gemeinderat die kurzfristige Unterbringung in Gastfamilien ab dem 1. Januar 2026 verbieten.