Immobilienpreise steigen im September um 6,7 Prozent

Die Immobilienpreise in Ungarn sind im September im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent gestiegen, wie ingatlan.com am Donnerstag mitteilte. Die Immobilienpreise in der Hauptstadt stiegen um 9,1 Prozent. Das Preiswachstum beschleunigte sich weiter, so ingatlan.com – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Preise für Häuser in Budapest lagen Anfang Oktober bei durchschnittlich 1.070.000 HUF/m², im zentralen V. Bezirk sogar bei 1.730.000 HUF/m². In Debrecen, der zweitgrößten Stadt Ungarns, lagen die Preise für Häuser bei durchschnittlich 839.000 HUF/m². Am günstigsten waren die Häuser in Salgotarjan (Nordost-Ungarn) mit 282.000 HUF/m². Für das nächste Jahr rechnet ingatlan.com mit einem Anstieg der Immobilienpreise um 10-15 %.