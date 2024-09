Fünf-Sterne-Spa-Hotel in Héviz im Bau

In Héviz, wo sich der größte Thermalsee Europas befindet, wird das Fünf-Sterne-Hotel Le Primore Hotel and SPA für fast 34 Milliarden Forint gebaut, teilte der Betreiber des Hotels am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Bau des 285-Zimmer-Hotels wird mit fast 8 Mrd. Forint aus dem Kisfaludy-Tourismusentwicklungsprogramm unterstützt. Das Hotel soll im Frühjahr 2025 eröffnet werden. Das ungarische Unternehmen Event Horizon Capital ist der Investor des Projekts.