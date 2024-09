EU zieht 200 Mio. EUR Strafe von Ungarns Finanzmitteln ab

Die Europäische Kommission wird damit beginnen, die 200 Millionen Euro Strafe von den an Ungarn zu zahlenden Geldern abzuziehen, da das Land die Zahlungsfrist nicht eingehalten hat, sagte ein Sprecher der Kommission am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die zweite Frist für die Zahlung der Geldbuße, die in einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 13. Juni verhängt wurde, nachdem Ungarn die erste Frist versäumt hatte, lief am 17. September ab. Balazs Ujvari sagte, dass die Kommission darüber nachdenke, ob sie einen Pauschalbetrag oder Ratenzahlungen einbehalten solle. Im Zusammenhang mit einer täglichen Geldstrafe von 1 Million Euro wurde Ungarn außerdem aufgefordert, der Kommission mitzuteilen, welche Maßnahmen es ergreifen werde, um seine Verfahren an die vom EuGH angeordneten anzugleichen, der die Geldstrafe im Zusammenhang mit den Migrationspraktiken des Landes verhängt hatte, so Ujvari. Da die ungarischen Behörden nicht geantwortet haben, hat die Europäische Kommission die erste Zahlungsaufforderung verschickt, so Ujvari. Das Bußgeld für den Zeitraum zwischen dem 13. Juni und dem 17. September beläuft sich auf 93 Millionen Euro, und Ungarn hat 45 Tage Zeit, um es zu bezahlen, fügte er hinzu. In dem im Dezember letzten Jahres ergangenen Urteil erklärte der EuGH, Ungarn halte sich nicht an die EU-Rechtsvorschriften, einschließlich derjenigen zum internationalen Asylrecht und zur Rückführung illegaler Einwanderer in ihre Heimatländer.