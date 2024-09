Orban: Ausdehnung der Hochwasserschutzgebiete

Am siebten Tag des Hochwasserschutzes in Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstagmorgen auf einer Pressekonferenz erklärt, dass die Gebiete, in denen Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden, ausgeweitet werden müssen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es wird erwartet, dass das Hochwasser der Donau langsam zurückgeht, sagte er und fügte hinzu, dass für den österreichischen Abschnitt des Flusses in den nächsten sieben Tagen kein Regen vorhergesagt sei. Der Höchststand der Donau wird am Donnerstag in der Region Dunaremete bei Mosonmagyaróvár im Nordwesten Ungarns erwartet, fügte Orban hinzu. Die Lajta (Leitha) wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen bei Mosonmagyaróvár einen Rekordwasserstand erreichen, sagte Orban. Er sagte, dass die Hochwassersituation in Österreich, wo die Pegel langsam zurückgehen, kontinuierlich überwacht werde. „Es ist wichtig, den langsamen Rückgang im Auge zu behalten, da die meisten Hochwasserschäden während dieser Zeit auftreten“, sagte er. Das Gebiet, in dem Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden, wurde um 70 Kilometer erweitert, so der Ministerpräsident.