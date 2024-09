Orbán: Vorhersagen bisher genau, Schlüssel zum Hochwasserschutz

Die Vorhersagen über die Hochwasserspitzen waren bisher genau, und das ist der Schlüssel zum Erfolg der Abwehrmaßnahmen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Was die Leitha betrifft, so wurden die umliegenden Gebiete während des zehnstündigen Höchststandes erfolgreich geschützt, und die Situation verbessert sich, sagte er. Was die Donau betrifft, so wurde am Freitagmorgen gemeldet, dass der Hochwasserscheitelpunkt im Gebiet von Komárom im Nordwesten liegt. Es wird erwartet, dass das Wasser der Donau nur langsam zurückgeht, fügte er hinzu. Am Donnerstag waren 614 Flusskilometer unter Schutz gestellt, jetzt sind es 754 km, wobei die dringendste Stufe der Schutzbereitschaft bei 114 km liegt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Wochenende gelte es, die Bereitschaft und „ständige Wachsamkeit“ aufrechtzuerhalten, sagte Orbán nach der Sitzung des operativen Gremiums für den Hochwasserschutz. Er rief Parlamentsabgeordnete, Freiwillige und Bürgermeister auf, Patrouillen zur Überwachung der Situation zu organisieren. „Das Schwierigste in Zeiten wie diesen ist es, die Wachsamkeit aufrechtzuerhalten, wenn man das Gefühl hat, das Schlimmste hinter sich zu haben“, sagte er. Während sich die Bemühungen um den Hochwasserschutz bisher auf den Abschnitt der Donau flussaufwärts von Budapest konzentriert haben, haben die Arbeiten nun auch im Süden begonnen, in Báta, Dunaszekcső und Baja, sagte er.