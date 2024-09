Orbán: Hochwasserschutz nähert sich dem Ende

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Ungarn nähern sich ihrem Ende, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Montag und fügte hinzu, dass man „für die verbleibenden Tage so optimistisch wie möglich sein kann“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Wir müssen noch anderthalb oder zwei Tage durchhalten, dann kann das Land aufatmen“, sagte der Ministerpräsident auf einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des operativen Gremiums für den Hochwasserschutz und fügte hinzu, dass Regen, der den Hochwasserpegel beeinflussen könnte, nicht vorhergesagt sei. Orbán sagte, dass der Höchststand der Donau bei Baja im Südwesten gegen Mittag erwartet wird. Für diese Stadt wurde die höchste Hochwasserwarnung der Stufe 3 und für Mohács die Stufe 2 ausgerufen. Die Donau gehe in ihren oberen Abschnitten schneller zurück als erwartet, sagte er und fügte hinzu, dass der Druck auf das Land nun nachlasse.