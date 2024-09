Orbán besichtigt Schutzmaßnahmen in Kisoroszi im Donauknie

Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Donnerstagmorgen in Begleitung von Eszter Vitályos, der Regierungssprecherin und Abgeordneten für die Region, den Hochwasserschutz in Kisoroszi im Donauknie in Nordungarn besichtigt, so Orbáns Pressechef – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Orbán überquerte den Fluss, um das eingeschlossene Dorf mit einem Boot zu erreichen, und sprach mit Anwohnern, die sich an der Verteidigung beteiligten, so Bertalan Havasi gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. In Kisoroszi, das von der Flut bedroht ist, leben 1.032 Menschen, die aber alle dank effektiver und erfolgreicher Verteidigungsmaßnahmen in Sicherheit sind, so der Ministerpräsident. Orbán und Vitályos reisten anschließend nach Pócsmegyer, einem Dorf auf der Insel Szentendre, und besichtigten den Hochwasserschutz. Orbán wurde von Beamten der Wasserwirtschaft, die für die örtlichen Schutzmaßnahmen zuständig sind, informiert, so Havasi.