Lantos: Hochwasser keine Bedrohung für Energiedienstleistungen

Das Hochwasser der Donau stellt keine Gefahr für die Energieversorgung in Ungarn dar, so das Energieministerium am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Energieminister Csaba Lantos sagte, dass Gas und Strom in einigen von den Überschwemmungen betroffenen Siedlungen vorübergehend abgestellt worden seien, dass aber keine Unterbrechung der landesweiten Versorgung zu erwarten sei. Am frühen Freitag wurde für die Donau am Standort des Kernkraftwerks Paks eine Hochwasserwarnung zweiten Grades ausgerufen, die jedoch nicht auf den dritten Grad erhöht werden soll, da die Donau ihren Höchststand erreicht, so das Ministerium. Keine der Stromleitungen oder Umspannwerke des Stromnetzbetreibers MAVIR seien von Überschwemmungen bedroht, hieß es weiter. In der Donauraffinerie des Öl- und Gasunternehmens MOL wurden zwei Schleusen geschlossen und zwei Stellen mit Sandsäcken verstärkt, aber der Betrieb läuft nach Angaben des Ministeriums ohne Unterbrechung weiter.