Orbán besichtigt Hochwasserschutzmaßnahmen in Budapest

Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Samstag in Budapest die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Donau inspiziert, da der Höchststand des Wasserspiegels erwartet wurde, wie sein Pressechef mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán habe die Inspektion zusammen mit Innenminister Sándor Pintér und Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky durchgeführt, sagte Bertalan Havasi. Nach einer Sitzung des operativen Gremiums für den Hochwasserschutz besuchte Orbán zusammen mit Tamás Terdik, dem Budapester Polizeichef, und Alexandra Szentkirályi, der Vorsitzenden der Budapester Sektion der regierenden Fidesz, mit einem Motorboot eine Reihe von Hochwasserschutzanlagen in der Hauptstadt. Die Beamten erklärten, dass der Hochwasserschutz weiterhin ordnungsgemäß und effizient durchgeführt werde.