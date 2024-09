Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrssektors im Mittelpunkt eines Treffens in Budapest

Bei einem informellen Treffen der EU-Verkehrsminister am Freitag in Budapest erörtern die politischen Entscheidungsträger, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrssektors gesteigert werden kann – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu Beginn des Treffens warnte Bau- und Verkehrsminister János Lázár, dass Europa, wenn es nicht gelingt, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, „deutlich hinter“ Amerika und China zurückfallen würde. Er sagte, das wichtigste Ziel der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft sei die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Neben den politischen Entscheidungsträgern aus den EU-Mitgliedstaaten nehmen auch Minister und Staatssekretäre aus den westlichen Balkanländern, Moldawien, Georgien, der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen an dem Treffen teil. Matteo Salvini, der Vorsitzende der italienischen Partei Lega Nord und derzeitiger Leiter des Ressorts Infrastruktur und Verkehr in der italienischen Regierung, ist ebenfalls unter den Teilnehmern. Die Zukunft des Eisenbahnsektors ist ein weiteres Thema, das in Budapest auf der Tagesordnung steht.

Bei der Eröffnung des Treffens sagte Lázár, dass der Draghi-Bericht zu dem Schluss gekommen sei, dass die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas einen großen Schub benötige. Er fügte hinzu, dass die wichtigste Herausforderung der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft darin bestehe, die verschiedenen Sektoren dazu zu bringen, einen Beitrag zu einem neuen Wettbewerbsabkommen zu leisten. Der Verkehr sei eine Voraussetzung dafür, dass Industrie, Dienstleistungen und alle anderen Sektoren in Europa wettbewerbsfähig werden. Als Gastgeber des Treffens sagte Lázár, es sei wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang mit dem grünen Übergang und der Dekarbonisierung zu diskutieren, um abzuwägen, ob sie sich gegenseitig verstärken oder schwächen, und um einen Konsens über die mögliche Notwendigkeit einer Änderung der Ziele zu erreichen. Er sagte, die Mitgliedstaaten müssten die enormen Kosten des grünen Übergangs berücksichtigen und sich fragen, ob sie diese Investitionen finanzieren könnten. Zum Thema Eisenbahn sagte er, dass er kein Land kenne, in dem die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr ausreichend seien. Er fügte hinzu, dass die Investitionen in den Verkehrssektor langfristig angelegt seien und es Zeit brauche, sie wieder hereinzuholen.

Nach dem Treffen sagte Lázár, dass die Energie- und Klimapolitik die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie nicht gefährden dürfe. Er fügte hinzu, dass die Automobilindustrie neue Technologien anwenden müsse, dass dies aber nicht dazu führen dürfe, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors zerstört werde. Er sagte, die Europäische Kommission müsse die Angelegenheit „intelligenter, pragmatischer und gewinnorientierter“ angehen. Er fügte hinzu, dass es besorgniserregend wäre, wenn die Europäische Kommission mit ihren Energie- und Klimamaßnahmen gegen die Industrialisierung vorgehen würde.