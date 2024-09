Szijjártó: Ungarn lehnt EU-Strafzölle auf chinesische Elektroautos ab

Ungarn ist gegen EU-Strafzölle auf chinesische Elektroautos und unterstützt den chinesisch-brasilianischen Friedensplan zur raschen Beilegung des Krieges in der Ukraine, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montagabend in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie das Außen- und Handelsministerium nach seinem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Vang Ji mitteilte, sprachen sie über die Umsetzung der Vereinbarungen vom Mai, die Entwicklung der Beziehungen zwischen Europa und China sowie über globale politische Schritte, die für den Frieden unternommen werden sollten.

„Ungarn ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine zivilisierte Ost-West-Zusammenarbeit erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen kann. Ich denke, wenn wir die sich dramatisch verschlechternde Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union verbessern wollen, können wir dies nicht tun, indem wir China als Rivalen betrachten und keine Zusammenarbeit zwischen China und Europa aufbauen, sondern eine Art Konfrontation zwischen Europa und China schaffen“, sagte er. „Es läge eindeutig im Interesse der Europäischen Union, ihre Zusammenarbeit mit China auszubauen und nicht eine Konfrontation zu schaffen“, fügte er hinzu. In diesem Zusammenhang bezeichnete er die Verhängung von Zöllen auf chinesische Elektroautohersteller durch die Europäische Kommission als äußerst schlechte Idee, da ein solcher Schritt auch der europäischen Wirtschaft eindeutig schaden würde.

Szijjártó betonte, dass dies eine unbegründete Entscheidung sei, und erinnerte daran, dass man sich in Brüssel auf die Interessen der europäischen Automobilhersteller berufe, diese aber „mit Händen und Füßen“ gegen die Zollerhöhung protestierten und betonten, dass dies auch ihnen ernsthaften Schaden zufügen würde, da sie auch auf dem ostasiatischen Markt präsent seien, einige von ihnen mit Produktionskapazitäten. „In Ungarn können wir sehen, wie eng westeuropäische und chinesische Automobilunternehmen bei der Umsetzung ihrer Elektromobilitätsstrategie zusammenarbeiten“, sagte Szijjártó.