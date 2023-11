Änderungsanträge zur Verschärfung des Schutzes von Ackerland und zur Förderung der Bewässerung vorgelegt

Das Landwirtschaftsministerium hat dem Parlament Entwürfe zur Änderung von 24 Gesetzen zur Regelung der Landwirtschaft vorgelegt, die darauf abzielen, den Schutz von Ackerland zu verschärfen, die Bewässerungslandwirtschaft zu unterstützen und den Verwaltungsaufwand für die Landwirte zu verringern, sagte Minister István Nagy am Mittwoch in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Änderungen im Bereich Ackerland beinhalten Anreize für die Förderung von Investitionen in Industriebrachen und die Erhöhung der Bodenabgabe sowie des Bußgeldes für den Bodenschutz, so die Erklärung. Die Änderungen beinhalten auch die Vergrößerung der bewässerten Flächen und die Beibehaltung derjenigen, die diese Technologie bereits nutzen, sagte der Minister und fügte hinzu, dass der Verkauf dieser Grundstücke für andere Nutzungsarten verboten wird, mit Ausnahme von Investitionen zur Unterstützung der Bewässerung. Zu den Änderungen gehört auch die Aufstockung des Budgets des Fonds für die Entschädigung von Schäden in der Landwirtschaft mit Hilfe von EU-Mitteln als Reaktion auf die steigende Zahl von Anträgen von Landwirten, die von Wetterextremen betroffen sind, sowie die Verringerung des Verwaltungsaufwands für Saatguthersteller und Angler, so Nagy in der Erklärung.