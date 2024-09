Budapest: Straßen an der Donau werden am Donnerstag geöffnet

Nach den notwendigen Aufräumarbeiten werden die unteren Straßen an der Donau in der Hauptstadt am Donnerstag wieder geöffnet, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) auf bkk.hu/arviz mit. Bürgermeister Gergely Karácsony schrieb auf seiner Facebook-Seite, dass die unteren Straßen von Pest und Buda ab 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben des BKK verkehren die Straßenbahnen 2, 2B und 23 ab Freitag wieder auf der gesamten Strecke, während die Straßenbahnen 4-6 nicht an der Margareteninsel halten und die Busse 26 und 226 wegen der Schließung der Insel nicht fahren werden. Die Margareteninsel kann nur zu Fuß und nur von der Árpád-Brücke aus erreicht werden, hieß es.