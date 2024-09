Karacsony: Budapest besteht Hochwasserschutztest

Budapest hat „den Hochwasserschutztest bestanden“, erklärte der Bürgermeister der Stadt, Gergely Karacsony, auf einer Pressekonferenz, die am Samstag in der Nähe der Donau stattfand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Karacsony sagte, der Fluss habe in Budapest seinen Höchststand erreicht und liege nun unter dem morgendlichen Pegel. „Wir haben den schwierigen Teil hinter uns, aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns“, fügte er hinzu. Er sagte, die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in den Hochwasserschutz hätten sich bewährt und fügte hinzu, dass für die Zukunft weitere Projekte im Norden der Hauptstadt geplant seien, die mit Mitteln der Europäischen Union unterstützt würden. Er lobte die Budapester Bürger und die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Behörden und staatlichen Organisationen. „Es zeigt sich, dass man in Zeiten wie diesen politische Streitigkeiten beiseite schieben kann“, fügte er hinzu. Karacsony sagte, die Hochwassereinschränkungen würden „so bald wie möglich“ aufgehoben, fügte aber hinzu, dass „die Sicherheit an erster Stelle steht“. Die unteren Straßen an der Donau könnten in der zweiten Hälfte der kommenden Woche wieder geöffnet werden, sagte er auf eine entsprechende Frage.