Nagy drängt auf regionale Zusammenarbeit zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte

Landwirtschaftsminister István Nagy forderte seine Amtskollegen aus der Visegrad-Gruppe sowie aus Bulgarien und Rumänien bei einem Treffen in Bratislava am Donnerstag zur Zusammenarbeit auf, um die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte zu erhalten und die Ernährungssicherheit in der Region zu gewährleisten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Bei dem Treffen der V4 – Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei – diskutierten die Landwirtschaftsminister gemeinsam mit ihren Kollegen aus Bulgarien und Rumänien über das Hochwassermanagement, die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union und die Nutzung von Biomasse für die Energieerzeugung sowie über die Bilanz von zwei Jahrzehnten EU-Mitgliedschaft, so das Ministerium. Im Hinblick auf die Herausforderungen extremer Wetterbedingungen sagte Nagy, dass bewährte Praktiken ausgetauscht werden sollten, und wies auf die Notwendigkeit eines besseren Wassermanagements, einer Bodenverbesserung und der Einrichtung eines EU-Mechanismus zur Unterstützung von Landwirten in wetterbedingten Krisen hin.