Minister unterstreicht Rolle von HUN-REN bei der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Die Unterstützung des Ungarischen Forschungsnetzwerks HUN-REN sei „eindeutig“ in dem Bemühen, eine „Wende in der Wettbewerbsfähigkeit“ zu erreichen, sagte Kultur- und Innovationsminister Balázs Hankó am Mittwoch auf einem Forscher-Workshop – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Hankó wies darauf hin, dass sich die Ausgaben für Innovation in den letzten zehn Jahren verdoppelt hätten und im vergangenen Jahr 1.042 Milliarden Forint erreicht hätten, während die Zahl der Forscher im Unternehmenssektor pro Million Einwohner von 3.000 auf 6.500 gestiegen sei. „Ein gut funktionierendes HUN-REN-Netzwerk ist im Interesse der ungarischen Wirtschaft und Gesellschaft“, sagte er. Die Teilnehmer des Workshops diskutierten über die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte und darüber, wie die Forschungsexzellenz von HUN-REN weiter gestärkt werden kann. Es wurden Vorschläge zur Einführung einer leistungsabhängigen Finanzierung, zu größerer Managementfreiheit und zur Steigerung der Effizienz gemacht.