Mückenbekämpfung entlang der Donau und der Lajta nach dem Hochwasser

Um Mückenschäden nach dem Rückzug der Überschwemmungen zu verhindern, setzen Experten in dieser Woche entlang der Donau und der Lajta sowie an der Mündung der Rába in die Donau biologische Methoden zur Abtötung von Mückenlarven ein, teilte die Nationale Generaldirektion für Katastrophenmanagement (OKF) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach sind nach der Hochwasserwelle an der Donau und der Lajta in den Überschwemmungsgebieten der Flüsse Wasserflächen zurückgeblieben, in denen sich massenhaft Mückenlarven entwickeln können. Die meteorologischen Vorhersagen deuten darauf hin, dass die Tagestemperaturen die Entwicklung der Larven noch begünstigen, so dass sich in der ersten Oktoberhälfte in den Siedlungen entlang der Donau und der Lajta eine große Mückengefahr entwickeln könnte, hieß es. Das natürliche, eiweißhaltige Produkt, das in der verwendeten Dosierung nur die Larven der Stechmücken abtötet und für alle anderen Organismen, einschließlich der Auenmücken, unschädlich ist, wird in den Überschwemmungsgebieten von Fahrzeugen aus mit der Hand und in den für Fahrzeuge unzugänglichen Gebieten sowie in dicht bewachsenen Gebieten aus der Luft gesprüht. Insgesamt werden 2.850 Hektar Wasserfläche, hauptsächlich in der Nähe von bewohnten Siedlungen, mit dem selektiven Mittel gegen die Larven behandelt, heißt es in der Mitteilung.