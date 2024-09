Balatoner Wein in den Top 100 von Winelovers

Der Sárgamuskotály – Gelber Muskateller – des Weinguts Lázár Pince wurde auf Platz 43 in die diesjährige Winelovers Wine Awards Top 100 aufgenommen, berichtet Winzer János Lázár auf Facebook.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sein Wein Cserszegi Fűszeres belegte Platz 19 in der Kategorie der 20 besten „duftenden Weißweine”. Der Lázár Pince befindet sich in Aszófő, zur Kellerei gehören insgesamt 13 Hektar Weinberge rund um Balatonfüred.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Wettbewerb „Winelovers Top 100 – die 100 besten ungarischen Weine“ und die umfangreiche Beschreibung der Ergebnisse hat sich im sechsten Jahr des Bestehens von Winelovers zu einem wichtigen Faktor für Winzer, Händler und Käufer auf dem ungarischen Markt entwickelt, so dass sich immer mehr Winzer mit ihren Weinen am Wettbewerb beteiligen. „Die Winelovers Wine Awards wollen der einflussreichste Weinwettbewerb in Mittel- und Osteuropa werden und zu den weltweit führenden Wettbewerben gehören”, heißt es auf der Website.