Liberty Steel hält Zusagen nicht ein

Regierung unternimmt „alle Anstrengungen“ zur Rettung des Stahlwerks Dunaújváros

Die ungarische Regierung hat „alle Anstrengungen“ unternommen, um das Stahlwerk Dunaújváros zu retten, während das indische Unternehmen Liberty Steel, das das Stahlwerk im Rahmen eines Liquidationsverfahrens erworben hat, „seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist“, so das ungarische Wirtschaftsministerium am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ministerium erklärte, Liberty habe zugesagt, die Produktion im Stahlwerk ab Februar schrittweise von Null auf 100.000 Tonnen/Monat hochzufahren und gleichzeitig die Bezahlung der Arbeiter sicherzustellen, aber die Fortschritte in dieser Hinsicht seien „begrenzt“ gewesen. „Liberty hat alles versprochen, aber praktisch nichts gehalten“, heißt es weiter. Das Ministerium erklärte, es habe rund 70 Mrd. Forint zur Rettung des Stahlwerks beigetragen, einschließlich Lohngarantien und der Anwendung von CO2-Emissionsquoten. Die Umstellung der Produktion auf grünen Stahl würde weitere 200 Milliarden Forint an Investitionen erfordern, fügte es hinzu. Das Ministerium erklärte, es stehe in ständigem Austausch mit Liberty über die Zukunftspläne und die Lohnabrechnung. Es fügte hinzu, dass Liberty angewiesen worden sei, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlung der Löhne zu gewährleisten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In einer separaten Mitteilung vom Dienstag teilte ISD Power, der Energieversorger des Stahlwerks, mit, dass es ein Liquidationsverfahren gegen Dunarolling Dunai Vasmű, das Liberty Steel Central Europe gehört, eingeleitet habe. ISD Power erklärte, Dunarolling habe seine Rechnungen seit etwa einem Jahr nicht bezahlt. ISD Power befindet sich in der Liquidation. Die Regierung hat Liberty Steel darauf hingewiesen, dass die Zahlung der Löhne im Stahlwerk Vorrang haben muss, und das Unternehmen aufgefordert, die Zahlung der fälligen Löhne unverzüglich sicherzustellen, sagte der Staatssekretär für Wirtschaftsstrategie im Wirtschaftsministerium, Máté Lóga, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Budapest. Lóga bestätigte, dass gegen die beiden Tochtergesellschaften von Liberty am Dienstag ein Liquidationsverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit eingeleitet wurde.