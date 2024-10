Industrieproduktion fällt im August um 9,5 Prozent

Die Produktion der ungarischen Industrie ist im August um 9,5 Prozent gesunken. Dies geht aus einer ersten Auswertung der Daten hervor, die das Zentrale Statistikamt (KSH) am Freitag veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Bereinigt um die Zahl der Arbeitstage – von denen es zwei weniger gab als im Basiszeitraum – sank die Produktion um 4,1 Prozent. Nach Angaben des KSH ist die Produktion in den meisten Branchen des verarbeitenden Gewerbes im August zurückgegangen, während sie in drei Branchen gestiegen ist, wobei die chemische Industrie das größte Wachstum verzeichnete. Im Monatsvergleich sank die Produktion saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,5 Prozent. Im Zeitraum Januar-August ging die Industrieproduktion im Jahresvergleich um 3,8 % zurück. Das KSH wird am 15. Oktober detaillierte Daten zur Produktion der Industriezweige veröffentlichen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Wirtschaftsministerium kommentierte die Daten mit dem Hinweis, dass die Wirtschaft insgesamt expandiere, auch wenn einige Sektoren gut und andere schlecht abschnitten. Ungarn liegt beim BIP-Wachstum an elfter Stelle unter den EU-Mitgliedstaaten, und seine Wirtschaft wächst rund 50 Prozent über dem EU-Durchschnitt, fügte es hinzu. Die Sektoren Elektrizität, Pharmazeutika, Chemikalien und Lebensmittel seien im August gewachsen und sie wiesen auf die Auswirkungen der schwachen Leistung der deutschen Wirtschaft auf den Rückgang der Gesamtwirtschaft hin.