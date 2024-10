Orbán: Ungarn will Lebensstandard mit Politik der wirtschaftlichen Neutralität schützen

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag in einem wöchentlichen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ein „kalter Wirtschaftskrieg“ sei „das Schlimmste, was Europa und den Ungarn passieren könnte“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, ein kalter Wirtschaftskrieg stelle eine „große Gefahr“ für die exportorientierte ungarische Wirtschaft dar, und die Regierung verfolge eine Politik der wirtschaftlichen Neutralität, um den Lebensstandard der Familien zu schützen. Er wies darauf hin, dass die Europäische Union im Laufe des Tages eine Entscheidung über Strafzölle auf chinesische Waren treffen werde, eine Maßnahme, die Ungarn ablehne. Er warnte, dass diese Maßnahme der Wettbewerbsfähigkeit der EU selbst schaden würde. Auf einer Kabinettssitzung Anfang der Woche seien Maßnahmen zur Unterstützung der Politik der wirtschaftlichen Neutralität erörtert worden.

Orbán warnte vor Angriffen gegen die Politik der wirtschaftlichen Neutralität der Regierung mit dem Ziel, das Land auf den Weg der Blöcke zu drängen, „wo es kein Wachstum, keine Entwicklung und keine Zukunft gibt“. Er sagte, Ungarn wolle nicht in eine Zeit zurückkehren, in der die Welt in Blöcke aufgeteilt war, und fügte hinzu, dass eine Politik der wirtschaftlichen Neutralität das ungarische Wirtschaftswachstum auf 3 % bis 6 % steigern könnte. Orbán sagte, dass der ungarische Mindestlohn in den kommenden zwei bis drei Jahren 1.000 EUR pro Monat erreichen könnte, während der Durchschnittslohn von etwa 600.000 HUF/Monat auf 1 Mio. HUF steigen könnte. Er wies darauf hin, dass die Gespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften über eine Vereinbarung zur Erhöhung der Mindestlöhne noch andauerten. Er fügte hinzu, dass der Wirtschaftsminister beauftragt worden sei, dafür zu sorgen, dass bis zum Jahresende eine Einigung erzielt werde. Die Vereinbarung solle sich über mehrere Jahre erstrecken und dazu führen, dass der Durchschnittslohn am Ende des Zeitraums 1 Mio. HUF/Monat erreicht.