Ungarische Industrieproduktion im August um 14,4 Prozent höher als im Vorjahr

Die Produktion der ungarischen Industrie ist im August um unbereinigte 14,4 % im Jahresvergleich gestiegen, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag in einer zweiten Lesung der Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage, von denen es in der Basisperiode zwei weniger gab, stieg die Produktion um 9,3 % und beschleunigte sich damit von 6,6 % im Vormonat, so das KSH. Die Produktion der Automobilindustrie, Ungarns größtem verarbeitenden Gewerbe, stieg um 58,0 % im Jahresvergleich, wenn auch von einem niedrigen Niveau aus, das durch Betriebsstilllegungen beeinträchtigt wurde, so das KSH. Das Automobilsegment machte im August 21 % der Produktion des verarbeitenden Gewerbes aus.

Die detaillierten Daten zeigen, dass die Produktion des Segments Computer, Elektronik und optische Geräte, das 11 % des verarbeitenden Gewerbes ausmacht, im Jahresvergleich um 25,6 % gestiegen ist. Die Produktion des Segments Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, das 14 % der Produktion des verarbeitenden Gewerbes ausmacht, stieg um 13,7 %. Im Zeitraum Januar-August stieg die Produktion im Jahresvergleich um 6,1 %. Gegenüber dem Vormonat stieg die Produktion saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,1 %.