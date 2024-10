Neues Gesetz zur Bekämpfung der Online-Kriminalität

Ein neues Gesetz, das gegen Online-Betrüger vorgeht, hat verhindert, dass ungarischen Verbrauchern 240 Millionen Forint (598.000 EUR) gestohlen wurden, so das Justizministerium in einer Erklärung vom Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das seit Anfang August geltende Gesetz, das vom Ministerium in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium, der Zentralbank und dem ungarischen Bankenverband initiiert wurde, ermöglicht es den Behörden, gegen Online-Betrüger vorzugehen. Bence Tuzson, der Justizminister, sagte, das Gesetz funktioniere offensichtlich gut, „obwohl die Betrüger jeden Tag neue Techniken entwickeln, an die sich das Rechtssystem und die Behörden ständig anpassen müssen“. Das Ministerium hat eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit den neuen Betrugsarten befassen soll, so Tuzson. Ein neues Gesetzespaket, das im Oktober vorgelegt werden soll, zielt darauf ab, Fortschritte bei der Entschädigung von Betrugsopfern zu erzielen, fügte er hinzu.