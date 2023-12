Menczer: Neues ukrainisches Gesetz weit davon entfernt, die Rechte von 2015 wiederherzustellen

Die ungarische Regierung wird das vom ukrainischen Parlament am Freitag verabschiedete Gesetz „gründlich prüfen“, aber „es ist bereits klar, dass das Gesetz weit davon entfernt ist, die Rechte der ungarischen Minderheit von 2015 wiederherzustellen“, sagte Tamás Menczer, Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Regierung werde die Umsetzung des neuen Gesetzes überwachen, so Menczer. Am späten Freitag verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz über ethnische Minderheiten, mit dem deren frühere Rechte in einer Reihe von Bereichen wiederhergestellt werden sollen, mit Ausnahme der ethnischen Russen.

