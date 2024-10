Budapest: Erste Sitzung der neuen Stadtverordnetenversammlung

In der ersten Sitzung der Budapester Stadtverordnetenversammlung wurden keine stellvertretenden Bürgermeister gewählt, da Bürgermeister Gergely Karácsony keine Kandidaten nominiert hatte. Außerdem ließ die Versammlung die Gemeindeordnung ohne Änderungen in Kraft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Tag vor der Sitzung hatte Karácsony erklärt, er habe angesichts des knappen Ergebnisses zwei stellvertretende Bürgermeister vorgeschlagen, von denen einer für Stabilität stehe, nämlich Ambrus Kiss, während der andere stellvertretende Bürgermeister sein ehemaliger Wahlrivale Dávid Vitézy sein solle, doch waren 17 Abgeordnete der Tisza-Partei vorerst nicht bereit, seinen Vorschlag zu unterstützen, die sich an der nationalen politischen Strategie der Partei orientieren. Nach einer langwierigen Debatte am Freitag beschloss die Versammlung, die Satzungsänderung zu verschieben. In der Debatte warf der oppositionelle Fidesz-KDNP-Abgeordnete László Böröcz Karácsony vor, sich „hinter Gesetzen zu verstecken“, um die Abstimmung über Vorschläge der Abgeordneten zu umgehen.

Karácsony sagte, die Versammlung werde das Regierungsbüro um eine Auslegung des Gesetzes bitten, ob über alle Vorschläge von Stadträten abgestimmt werden müsse, auch wenn sie zuvor vom Bürgermeister nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden seien. Vitézy sagte, die Mehrheit der Versammlung und der Bürgermeister seien sich uneinig über das Verfahren zur Ernennung der Leiter der städtischen Unternehmen, die Entscheidungen des Bürgermeisters zwischen zwei Versammlungen und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Die Versammlung vertagte die Änderungsanträge mit 23 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Auf Vorschlag von Gergely Kovács (MKKP) stimmten die Stadtverordneten dafür, dass eine Studie über die Auswirkungen der Haushaltspraxis der Stadtverwaltung in den Jahren 2020 bis 2024 durchgeführt wird. Einige der Projekte, für die die Budapester Bürger gestimmt haben, kämen nur langsam voran oder würden scheitern, sagte er.

Die Stadträte haben auch für die Einrichtung eines Sicherheitsdienstes für den öffentlichen Nahverkehr in Budapest gestimmt, ein Vorschlag, der ursprünglich eines von Vitézys Wahlkampfversprechen war. Die neue Einrichtung würde für eine sichere und saubere Umgebung „für diejenigen sorgen, die legal reisen und sich an die Reisebedingungen halten“, sagte Vitézy und fügte hinzu, der Vorschlag sei „nicht gegen Obdachlose, sondern für Fahrgäste“. Der Vorschlag wurde mit Änderungen von Karácsony angenommen.