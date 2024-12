Karácsony: Budapests wahres Problem ist „kein Geld“

Gergely Karácsony, der Bürgermeister von Budapest, sagte am Montag auf einer Konferenz, das „wahre Problem“ der Hauptstadt sei, dass die Stadtverwaltung „kein Geld“ habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Karácsony sagte auf der Tagung des Republikon-Instituts, dass nicht vor allem der politische Stillstand in der Versammlung oder die Tatsache, dass es nicht möglich war, einen stellvertretenden Bürgermeister zu ernennen, die Stadt behindere, sondern vielmehr, dass sie sich mitten in einer Wirtschaftskrise befinde und Opfer einer Erpressungspolitik der Regierung geworden sei. Die Stadtverordnetenversammlung sei ein Schlachtfeld zwischen den größten Fraktionen, dem Fidesz und der Tisza-Partei, die beide die Budapester Angelegenheiten ausnutzten, um sich vor den Parlamentswahlen 2026 zu positionieren. In den letzten Monaten habe sich gezeigt, dass „die Fidesz zu allem Nein sagt“, so dass Entscheidungen nur mit der zehnköpfigen Tisza-Fraktion getroffen werden können. Karacsony sagte, es sei schwer, den Stillstand zu überwinden, wenn sich die Lokalpolitiker nur auf die Angelegenheiten der Stadt konzentrierten, denn selbst dann „schlägt der Blitz der nationalen Politik über uns ein“.