Großer Auftritt in Plowdiw

Einen besonderen Höhepunkt der Veranstaltungen in Siófok bilden immer die mitreißenden Programme der Volkstanzgruppe „Siófoki Balaton Táncegyüttes”. Die Auftritte des Tanzensembles sind fester Bestandteil des kulturellen Lebens am Balaton. Darüber hinaus nimmt die Tanzgruppe an internationalen Festivals teil, wo sie das Land stets würdig vertritt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Beim XXVIII. Internationalen Folklorefestival Plowdiw wurden die Mitglieder der Volkstanzgruppe „Siófoki Balaton Táncegyüttes” wie Stars gefeiert, berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu. Das Tanzensemble nahm mit 31 Tänzern eine Woche lang am internationalen Event teil. Die Tänzer bezauberten bei mehreren Auftritten mit Können und ungarischem Temperament und erhielten viel Beifall. Den Organisatoren gefiel der Auftritt der Volkstanzgruppe so gut, dass sie nach der ersten Probe sogar das Programm im berühmten römischen Amphitheater änderten, berichtet sonline.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Die Teilnahme am renommierten Festival war eine großartige Erfahrung, wir konnten viele professionelle Tanzensembles treffen und von ihnen lernen”, sagte Péter Csuti, künstlerischer Leiter der Volkstanzgruppe. Er fügte hinzu, dass es eine große Anerkennung für sie sei, in das Programm des nur auf Einladung stattfindenden Festivals aufgenommen worden zu sein. „Wir zeigten Tänze aus Nyárád-Magyarós, der Region Ipoly, Nagydobrony, Magyarszováti und natürlich aus Somogy. Unser Block für die Bewertung wurde mit einem Sonderpreis für hervorragende Leistungen ausgezeichnet.”

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Festival nahmen bulgarische, ungarische, serbische, kasachische, georgische, lettische und moldawische Tanzgruppen teil. „Alle führten Line- und Kreistänze auf, wir waren die einzigen, die sich mit Paartanz auf das Festival vorbereitet hatten”, so Péter Csuti. „Es war ein großartiges Erlebnis.” Plowdiw ist eine alte südbulgarische Stadt. Das von den Römern erbaute antike Theater bot einst 6.000 Besuchern Platz. Heute wird es für Konzerte und Festivals genutzt.