Ungarn schickt Hilfe für Bosnien und Herzegowina

Ungarn schickt Zelte, Wasserpumpen und Decken nach Bosnien-Herzegowina, das das EU-Katastrophenschutzverfahren aktiviert hat und die Mitgliedstaaten um Hilfe bittet, nachdem es am Freitag von schweren Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle heimgesucht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Katastrophenschutzbehörde (OKF) schickt 10 Zelte, 10 Wasserpumpen und 500 Decken in die Stadt Konjic, so die OKF in einer Erklärung. Seit Freitag sind viele Ortschaften im Süden Bosnien-Herzegowinas überflutet, und Erdrutsche haben Brücken und Gebäude weggerissen. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen, heißt es in der Erklärung.