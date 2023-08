Internationales Folklorefestival beginnt am Samstag in Százhalombatta

Das Sommerfest, ein internationales Folklorefestival in Százhalombatta, südlich von Budapest, wird am Samstag eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den Höhepunkten des einwöchigen Programms mit 200 Veranstaltungen gehören Auftritte von sieben Folkloregruppen sowie sieben Theateraufführungen aus Ländern wie Brasilien, Nordmazedonien, Kroatien, Indien, Polen, Serbien und dem Senegal. In den 30 Jahren des Festivals haben fast 50.000 Teilnehmer aus 112 Ländern an den Veranstaltungen in Százhalombatta, Tököl, Ráckeve, Szigetszentmiklós und Dunavarsány teilgenommen, so die Organisatoren. Zu den ungarischen Künstlern gehören in diesem Jahr das Turay Ida Theater, die Fitos Dezső Company, die 100-köpfige Zigeunerkapelle, das Duna Ensemble, die Forrás Volkstanzgruppe, András Berecz sowie das FlamenCorazónArte Dance Theatre. Das Festival wird mit einer spektakulären Gala am 20. August, dem ungarischen Nationalfeiertag, abgeschlossen.