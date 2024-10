Orbán: Italiener und Ungarn sind Freiheitskämpfer, die ihr Land nie an Ausländer abgeben werden

Die Italiener und die Ungarn seien zwei freiheitsliebende Völker, die niemals kapitulieren, niemals ihre Freiheit aufgeben und niemals ihre Länder an Fremde überlassen, sagte der Ministerpräsident in Pontida in Norditalien, wo er am Sonntag als Gastredner auf der jährlichen Kundgebung der Lega-Partei von Matteo Salvini sprach – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Orbán wies darauf hin, dass Ungarn am 6. Oktober einen nationalen Trauertag begeht, um die Helden der Revolution und des Unabhängigkeitskrieges von 1848/49 zu ehren; er fügte hinzu, dass sich damals das italienische und das ungarische Volk erhoben und mit Waffen gegen die Fremdherrschaft gekämpft haben. „Italiener und Ungarn sind zwei freiheitsliebende Völker, und wir sind ihre Erben. Wir werden niemals kapitulieren, wir werden niemals unsere Freiheit aufgeben, und wir werden unser Land niemals an Ausländer ausliefern. Wir werden es weder den Brüsseler Bürokraten, noch den globalen Finanzmächten oder den Migranten überlassen“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass Italien den Italienern und Ungarn den Ungarn gehöre.

Der Ministerpräsident bezeichnete Matteo Salvini als europäischen Patrioten, der in Ungarn als Held gefeiert werde, weil er die Grenzen geschlossen und die Häuser der Italiener verteidigt habe und auch Europa verteidige. Salvini verdiene eine Ehrung, nicht ein Gerichtsverfahren dafür. Orbán nannte das gegen Salvini eingeleitete Verfahren im Zusammenhang mit illegaler Migration „eine Schande“ für die Linke und ganz Europa.