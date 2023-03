Szijjártó: Die Ungarn sind immer noch ein Volk der Freiheit

Die Ungarn seien ein „Volk der Freiheit“ und könnten notfalls zu „Freiheitskämpfern“ werden, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Győr, im Nordwesten Ungarns, anlässlich des 175. Jahrestages der Revolution von 1848/49 und des Freiheitskampfes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt sagte Szijjártó, Ungarn sei aus allen Krisen der letzten 13 Jahre gestärkt hervorgegangen. Das Land habe auf jede Prüfung eine „ungarische Antwort“ gegeben und weder „Richtlinien“ gesucht noch versucht, „Erwartungen zu erfüllen“, sondern „nur die nationalen Interessen im Auge gehabt“, fügte er hinzu. Als die Wirtschaft aufgrund der globalen Finanzkrise einen Tiefpunkt erreicht habe, sei Ungarn dank der nationalen Zusammenarbeit „aus einem Loch herausgeklettert“ und habe seitdem eine der sich am schnellsten entwickelnden Volkswirtschaften in Europa aufgebaut, sagte er.

Szijjártó sagte, Ungarn sei acht Jahre zuvor „von Migrantenhorden überrannt worden, die keinen Respekt vor den hier lebenden Menschen zeigten“, während viele in Europa dem Land das Recht nehmen wollten, zu entscheiden, „mit wem wir leben wollen“. Selbst damals habe Ungarn nicht seine Freiheit geopfert, sondern seine Grenzen, seine Bürger und „das Recht, zu entscheiden, mit wem wir in diesem schönen Land zusammenleben wollen“, geschützt, sagte er.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Während der Pandemie habe Ungarn dem Druck von außen widerstanden und darauf bestanden, dass „die Rettung von Menschenleben keine Frage der Politik oder Ideologie ist“. Er sagte, dass „Großmächte“ versucht hätten, Ungarn in den Krieg zu drängen, und fügte hinzu, dass niemand das Land in einen Krieg „hineinziehen“ könne, „der nicht unserer ist“. Ungarn habe sich auch die Freiheit bewahrt, welche Maßnahmen es in Brüssel unterstütze oder nicht unterstütze. Die Regierung führe das Land „im Geiste von 1848“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, seit er vor 25 Jahren im Alter von 20 Jahren in den Stadtrat von Győr gewählt wurde, habe sich die Stadt zu einer „Bastion der Automobilindustrie“ entwickelt, während die örtliche Széchenyi István Universität zu einem „intellektuellen Zentrum“ des Landes geworden sei.