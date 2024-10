Berufsverbände gegen ein vollständiges Verbot der Gastfamilienunterkünfte

Sechsundzwanzig Berufsverbände haben auf Turizmus.com ihren Standpunkt gegen ein vollständiges Verbot der Kurzzeitvermietung in der Hauptstadt veröffentlicht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Verbände erkennen an, dass es sich bei der Frage der Kurzzeitvermietung um ein wohnungspolitisches und soziales Problem handelt, das auch den Tourismus betrifft, und empfehlen der Regierung, einen „Kompromiss zwischen den derzeitigen Vorschriften und einem vollständigen Verbot“ von Privatunterkünften zu finden. Sie argumentierten, dass der Tourismus in der Hauptstadt Unterkünfte der „Sharing Economy“ benötige, die von Reisenden nach dem „Be like a local“-Trend bevorzugt würden. Ein vollständiges Verbot wäre „rechtlicher Unsinn“ und „wirtschaftlich unvernünftig“, fügten sie hinzu. Sie warnten, dass ein vollständiges Verbot zu „großen Verlusten“ für Gastronomiebetriebe und touristische Attraktionen in der Hauptstadt sowie für den Internationalen Flughafen Liszt Ferenc führen würde.

Die Verbände drängten darauf, die Vorschriften für Kurzzeitvermietungen auf der Grundlage bewährter Verfahren in anderen europäischen Großstädten, Umfragen und Studien zu überdenken. Kürzlich fand in einem der zentralen Bezirke der Hauptstadt ein Referendum statt, bei dem ein Verbot von Kurzzeitvermietungen in Privatunterkünften befürwortet wurde.