Budapester Wohnungen im regionalen Vergleich erschwinglich

Wohnungen in Budapest gehören zu den erschwinglichsten in der Region, wie ein Vergleich der Wohnungsmärkte in den Hauptstädten der Nachbarländer durch die Website ingatlan.com zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Immobilienpreise in Budapest liegen bei etwas mehr als 1 Million Forint pro Quadratmeter und damit deutlich unter den Preisen in Prag, wo Häuser für umgerechnet 2,2 Millionen Forint pro Quadratmeter zu haben sind, so ingatlan.com unter Berufung auf Daten der lokalen Statistikämter und der nationalen Banken. In Warschau liegen die Immobilienpreise bei durchschnittlich 1,5 Mio. HUF/m² und in Bratislava bei 1,4 Mio. HUF/m². Bukarest ist die billigste Hauptstadt, was die Immobilienpreise angeht: Dort zahlen Käufer 850.000 HUF/m². Die Daten zeigen, dass ein ungarischer Durchschnittsverdiener 7,7 Jahre arbeiten muss, um eine 50-m²-Wohnung in der Hauptstadt zu kaufen. In Prag müssen die Einheimischen 11,7 Jahre arbeiten, um die gleiche Wohnung zu kaufen. In Warschau liegt der Zeitraum bei fast zehn Jahren und in Bratislava bei unter neun Jahren. In Bukarest müssen Einheimische 6,5 Jahre arbeiten, um genug für eine 50-m²-Wohnung zu sparen.