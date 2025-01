Immobilienpreise stiegen in 2024 um 7,8 Prozent

Die Immobilienpreise in Ungarn stiegen im Jahr 2024 um 7,8 Prozent, so ingatlan.com am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Hauptstadt stiegen die Immobilienpreise um 11,8 Prozent. Die Quadratmeterpreise lagen dort zwischen 739.000 und 1.900.000 Forint für wiederverkaufte Häuser und zwischen 933.000 und 2.900.000 Forint für neue Häuser. In den Komitatsstädten bewegten sich die Quadratmeterpreise zwischen 285.000 und 892.000 Forint für Wiederverkaufsobjekte und 656.000 und 1.100.000 Forint für Neubauten.