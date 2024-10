Ideales Herbstwetter war angesagt am Samstag und dazu passend der Hausflohmarkt in Marcali. Jeden zweiten Samstag im Monat laden Privatanbieter zu einem Verkauf in die Markthalle nach Marcali ein.





Eine schöne Tradition, die gerne genutzt wird. An mehreren Tischen bieten die Verkäufer ihre Waren an, die sie an den Mann oder die Frau bringen wollen. Die Auswahl war wie immer groß. Was es da nicht alles zu bestaunen gab. Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher und Geschenkartikel durften genau so wenig fehlen wie Geschirr, Bettwäsche, Deko- und Handwerkszeug. Auch Schuhe, Taschen, Schmuck und vieles andere mehr war zu haben.

Auf alle Fälle ist dieser monatliche Flohmarkt eine tolle Idee für Schnäppchenjäger und Verkäufer, die ihre Waren gerne gegen ein paar Forint eintauschen wollen. Und zudem trifft man sich zu einem kleinen Ratsch und gönnt sich dazu eine Tasse Kaffee. Der Vormittag ist somit gut ausgefüllt und auch beim nächsten Mal im November bin ich sicherlich wieder dabei, um irgend eine Kleinigkeit mit nach Hause zu nehmen. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich.

Foto/Text: Eva