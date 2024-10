Rundtischgespräch zur Kreditvergabe an KMU

Der Runde Tisch für die Kreditvergabe an KMU, der eingerichtet wurde, um den Informationsaustausch zwischen den Kreditgebern zu fördern, mit dem Ziel, die Ausgaben für KMU zu erhöhen, hat seine Eröffnungssitzung abgehalten, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zu den Teilnehmern des Runden Tisches gehörten die Ungarische Entwicklungsbank (MFB), die Magyar Eximbank, der Bürge Garantiqa Hitelgarancia, die Stiftung für Kreditgarantien im ländlichen Raum (AVHGA), der Koordinator des Széchenyi-Card-Programms KAVOSZ und die Leiter der KMU-Abteilungen der lokalen Geschäftsbanken. Richárd Szabados, der Staatssekretär für KMU, sagte, sein Sekretariat sei offen für alle Vorschläge, die die Arbeit von Kleinstunternehmen und KMU erleichtern würden. „Wir brauchen den Dialog, kooperatives Denken und neue Ideen, und deshalb hören wir den Marktteilnehmern zu“, fügte er hinzu. Die Kreditgeber wurden auf dem Treffen aufgefordert, die Anerkennung immaterieller Vermögenswerte als Sicherheiten zu erwägen und die Kreditvergabe an Unternehmen in Sektoren, die von den Banken gemieden werden, zu überdenken sowie die Kreditvergabeschwellen in anderen Sektoren anzuheben. Zu diesem Thema wurden auch Gespräche mit Experten der ungarischen Nationalbank aufgenommen, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Vertreter der Kreditgeber am Runden Tisch reagierten konstruktiv auf die Fragen und versprachen, die Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. Sie wiesen auch auf EU-Vorschriften hin, die die Kreditvergabe an KMU behindern, sowie auf die Überregulierung bei der Verwendung von EU-Mitteln, die veraltete EU-Definition von KMU und die De-minimis-Vorschriften. Szabados wies darauf hin, dass die Kreditvergabe an KMU stagniere und dass das KMU-Kreditportfolio der lokalen Kreditgeber etwa 12 Prozent des BIP entspreche, während der EU-Durchschnitt bei fast 20 Prozent liege. Der Runde Tisch wird einmal im Quartal tagen.