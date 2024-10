Nagy: Ungarn ist stolz auf sein weinbauliches Erbe

Ungarn ist bestrebt, sein Erbe im Weinbau und in der Weinherstellung zu bewahren, erklärte Landwirtschaftsminister István Nagy am Sonntag in Dijon auf einer Konferenz zum 100-jährigen Bestehen der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, Ungarn sei stolz darauf, eines der 8 Gründungsländer der Organisation gewesen zu sein. Die OIV werde eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen des Sektors spielen, und ihr Strategieplan 2025-2029 könne eine gute Grundlage für diese Arbeit sein, sagte Nagy. In den letzten drei bis vier Jahren „haben wir alle die negativen Auswirkungen extremer Wetterverhältnisse am eigenen Leib erfahren“, so Nagy. Die F+I-Aktivitäten sollten verstärkt werden, um die Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, ebenso wie ihre Finanzierung, sagte er. Ziel sei es, neue Arten einzuführen und den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren.