JóAutók.hu: Der Gebrauchtwagenmarkt wird in diesem Jahr seinen Höchststand von 2022 erreichen

Im September wechselten in Ungarn 79.500 Gebrauchtwagen den Besitzer, das sind 11,6 Prozent mehr als im Vorjahr; der heimische Gebrauchtwagenmarkt wird mit Sicherheit den 2022 erreichten Höchststand von 825.000 Fahrzeugen überschreiten – so JóAutók.hu am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur MTI, basierend auf vorläufigen Daten von DataHouse.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wechselten in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 686.600 Autos den Besitzer, 11,6 Prozent mehr als die 615.300 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der importierten Gebrauchtwagen lag im gleichen Zeitraum bei 82.100 und damit nur 2,6 Prozent über den 80.000 des Vorjahres, so der Gebrauchtwagenmarktplatz. Der Erklärung zufolge könnte die beispiellose Marktaktivität für den Rest des Jahres durch den Euro-Wechselkurs begünstigt werden, was auch dazu führen könnte, dass einige Käufer, die zuvor den Import von Gebrauchtwagen in Betracht gezogen hatten, ihr Interesse auf den heimischen Markt lenken. JóAutók.hu erwartet, dass der Jahresumsatz auf dem heimischen Gebrauchtwagenmarkt in diesem Jahr sogar die 880-Tausend-Marke überschreiten könnte.

Ein zunehmender Teil der Bevölkerung gleicht mit der Stabilisierung ihrer Einkommenssituation die fehlenden Autokäufe der vergangenen Jahre aus, und auch die Zinssenkungen haben den kreditfinanzierten Verkauf angekurbelt, so Bertalan Halász, Geschäftsführer von JóAutók.hu. Autos der unteren Mittelklasse und Kleinwagen sind die häufigsten Fahrzeuge, die in den ersten neun Monaten auf dem ungarischen Gebrauchtwagenmarkt den Besitzer wechselten: 29 Prozent der Ersteren und 21 Prozent der Letzteren. Opel Astra, Ford Focus, Volkswagen Golf und Skoda Octavia sind die beliebtesten Modelle in der unteren Mittelklasse. Das Kleinwagensegment wird vom Suzuki Swift angeführt, gefolgt vom Opel Corsa, Volkswagen Polo und Skoda Fabia. Unter den zehn häufigsten Modellen der oberen Mittelklasse sind der Volkswagen Passat und der BMW 3er vertreten.