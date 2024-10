Das 27. Csabaer Wurstfestival findet in dieser Woche statt

Das 27. Csabaer Wurstfestival, eine der größten gastronomischen Veranstaltungen in Békéscsaba, findet vom 24. bis 27. Oktober statt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach Angaben der Organisatoren soll das Festival die Traditionen bewahren. Bei Vorführungen können die Besucher die Geheimnisse der traditionellen Schweineschlachtung und Wurstherstellung kennen lernen – und auch ausprobieren. Bei der Veranstaltung werden auch Volkstänze aufgeführt. Im Rahmen des Festivals findet eine Handwerksmesse statt, auf der Sie besondere Kunsthandwerksprodukte von lokalen und nationalen Kunsthandwerkern erwerben können. Außerdem gibt es landwirtschaftliche Ausstellungen, bei denen die Besucher frische Produkte von lokalen Erzeugern sehen und einen Einblick in das landwirtschaftliche Leben der Region gewinnen können, von traditionellen Anbaumethoden bis hin zu modernen Innovationen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Wurstfüllwettbewerbe sind das Herzstück der viertägigen Veranstaltung. Am Donnerstag werden Motorradteams in speziellen Kostümen zusammen mit Kindergarten- und Grundschulkindern gegeneinander antreten und die Würstchen füllen. Am Freitag wetteifern Gymnasiasten und Studenten um den Titel des besten Wurstmachers. Der Samstag ist der Tag der internationalen Teams: Vertreter aus vielen Ländern nehmen am Internationalen Wurstmacherwettbewerb teil. Am Sonntag finden der Pökelwettbewerb für Mangalica-Würste und der Kochwettbewerb für gefülltes Kraut statt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die prestigeträchtigste Prüfung des Festivals, der Internationale Wettbewerb für Dauerwurst, hat bereits stattgefunden, und die Jury – unter dem Vorsitz des Sternekochs Ádám Barna aus Mezőberény – hat aus fast 80 Teilnehmern den Gewinner ausgewählt: den 24-jährigen Márk Kocsis aus Gádorosz. Der junge Metzger erzählte, dass er die Wurst aus Schweinefiletzöpfen Ende November letzten Jahres hergestellt hat; es dauert lange, bis sich die Aromen in einer so dicken Wurst vereinen. Er sagte, dass es lange dauert, bis die Wurst gut gebrüht ist. Der Preis wird am Eröffnungstag des Festivals überreicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Abendkonzerte werden von Róbert Szikora und dem R-GO, György Korda und Klári Balázs, Valmar, der Bagossy Brothers Company und Parno Graszt bestritten. Weitere Künstler sind Desh, der Rapper T. Danny, der italienische Schlagersänger Al Bano und die Bohemian Betyars.

Ein detailliertes Programm der Veranstaltung mit Eintrittskarten finden Sie unter www.csabaikolbaszfesztival.hu.