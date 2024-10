Mercedes-Benz produziert 2 Millionen Autos in Ungarn

Mercedes-Benz hat in seinem Werk in Kecskemét (Zentralungarn) das 2-millionste Auto produziert, teilte die lokale Niederlassung des deutschen Automobilherstellers am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Meilenstein wurde erreicht, als ein vollelektrisches EQB-Modell vom Band rollte. Neben dem EQB werden hier auch die A-Klasse, das CLA Coupé und die Shooting Brake Modelle produziert. Im vergangenen Jahr wurden dort über 174.000 Fahrzeuge produziert. Jörg Burzer, Mercedes-Benz Konzernvorstand für Produktion, würdigte die Anstrengungen der Mitarbeiter des Werks, um „2 Millionen zufriedene Kunden“ zu gewährleisten. Der Geschäftsführer der Mercedes-Benz Manufacturing Hungary, Jens Bühler, sagte, mit dem Ausbau des Werks werde sichergestellt, dass es auch in Zukunft ein „verlässlicher Partner“ für die Autokäufer bleibe. Die Produktion von Kompaktmodellen in Kecskemét begann im Jahr 2021.